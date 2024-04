Ciclismo. I giovani dell’Alma sulla breccia. Ginevra Agostini vince a Rimini

Eccellente quarto posto di Andrea Antonioni a Riccione, il migliore della formazione Allievi dell’Alma Juve dei ds Filippo Beltrami e Samuele Mancinelli, alla quinta uscita ufficiale stagionale. A quattro giri dal termine Antonioni è riuscito ad inserirsi nella fuga decisiva assieme ad altri cinque corridori. Alla fine a spuntarla è stato il romagnolo Giacomo Campidelli della Fiumicinese, già vittorioso la domenica precedente a Bastia Umbra. Tra gli arancio- aragosta da non disdegnare l’ottava posizione di Mirko Sgherri, mentre Matteo Magnoni è stato sfortunato dovendo gettare la spugna a causa delle conseguenze di una caduta. Hanno invece vissuto una due giorni di gare nell’aquilano, gli Esordienti del ds Gabriele Gorini, impegnati inizialmente in una cronometro nel circuito cittadino dello storico borgo di Corfinio.

In quella che è stata la prima capitale d’Italia, oltre duemila anni fa, i ragazzi del presidente Graziano Vitali si sono ben comportati. Su tutti Riccardo Agostini e Simone Ringhini, classificatisi rispettivamente diciassettesimo e ventiduesimo, precedendo al traguardo i compagni di squadra Marco Amadori, Kevin Piccioli, Edoardo Smacchia, Diego Giannetti e Federico Pogliaghi, piazzatisi entro i primi 40 in graduatoria. Poi gli è toccato un percorso alquanto duro a Raiano, specialmente per via di salita e discesa abbastanza tecniche per la categoria, anche se molto suggestivo coi monti innevati a far da cornice. In questo secondo appuntamento si è distinto in particolare Ringhini, nono fra i "primo anno". Positivo il fatto che anche gli altri sei portacolori dell’Alma Juventus Fano abbiano completato la fatica. Ovviamente meno impegnativo il tracciato affrontato dai Giovanissimi del ds Giovanni Ambrosini, che però a Rimini si sono cimentati in un pistino stretto con tante curve. Gli arancio-aragosta hanno festeggiato la vittoria di Ginevra Agostini tra le G2, quinti Davide Leonardi tra i G4 e Diego Giannetti tra i G5.

b. t.