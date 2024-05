Ciclismo, i percorsi del Giro allievi e del Campionato Toscano esordienti

Ponsacco, 15 maggio 2024 - Sono stati definiti dalla Ciclistica Mobilieri Ponsacco i percorsi del Giro dei Tre Comuni - Memorial Silvano Marchetti gara a tappe per gli allievi in programma dal 28 al 30 giugno, e del Campionato Toscana esordienti 1° e 2° anno previsto a Cenaia il 30 giugno. La gara allievi prenderà il via venerdì 28 giugno da Corso Matteotti a Cascina, con un cronometro individuale di km 10,900 con arrivo in Viale Italia a Ponsacco. Al sabato partenza dalla Certosa di Calci con frazione in linea di km 68,500 ed arrivo sempre a Ponsacco, dove si concluderà anche la terza e ultima tappa nel pomeriggio di domenica 30 giugno, che prenderà il via da Cenaia e lunga 61 km. Quanto al Campionato Toscano esordienti in palio il G.P. Oasi Verde con partenza ed arrivo da Cenaia. Alle ore 9 il via agli atleti di 13 anni, con tre giri di un circuito di km 12,600 comprendente la salita di Fauglia, da ripetere tre volte per complessivi km 37,800. Alle 10,30 la partenza degli esordienti di 14 anni con 4 giri del medesimo circuito per un totale di km 50. L’arrivo a Cenaia sarà situato in via delle Colline. Il tutto sotto la regìa della Mobilieri Ponsacco.