Ciclismo. il Gp Baronti a Cerbaia di Lamporecchio su RaiSport

Lamporecchio, 23 febbraio 2025 – Una notizia che farà piacere agli sportivi e soprattutto agli appassionati di ciclismo, anche perché non è facile per la categoria juniores andare in Rai per circa mezzora. La bella novità sarà proposta domenica 2 marzo quando a Cerbaia di Lamporecchio con il Gran Premio Giuliano Baronti si aprirà la stagione 2025. Alessio e Stefano Baronti per ricordare il loro padre Giuliano, si sono assicurati le riprese Tv su Rai Sport Canale 58, che trasmetterà in differita qualche ora più tardi la gara pistoiese organizzata dal Team Franco Ballerini. L’orario comunicato quello dalle 17,25 alle 17,55; trenta minuti per ricordare ancora con maggiore forza e visibilità Giuliano Baronti, e quanto questo personaggio carismatico ha fatto per il ciclismo nazionale e toscano. Alla gara che si svolgerà su di un tracciato inedito con un finale tecnico e impegnativo per la salita di San Baronto dal versante di Lamporecchio e la discesa non facile dal versante di Giugnano, sono iscritti 184 corridori, in pratica tutti i più forti in campo nazionale con un massimo di 7 atleti per squadra.

IL PERCORSO: La gara nazionale juniores con partenza ed arrivo su via Amendola nella zona industriale di Cerbaia di fronte alla Neri Sottoli, avrà un percorso di 130 chilometri. Partenza ufficiale da via Ferrucci a Lamporecchio dopo due km e mezzo di trasferimento alle ore 14 con 5 giri di km 16,300 attraverso Mastromarco, Lazzeretto, Stabbia, Cerbaia, quindi due giri di Km 17,200 (Lamporecchio, Borgano, Vinci, Bivio Toiano, S.Pantaleo, Apparita, Mastromarco, Lamporecchio, Cerbaia). Infine l’ultimo giro di km 16,400 toccando Lamporecchio, la salita di San Baronto, quindi discesa tecnica e insidiosa verso Giugnano e Lamporecchio per raggiungere il traguardo di Cerbaia. Nel 2023 vinse Gabriele De Fabritiis e l’anno scorso Enea Sambinello. Al Gran Premio Giuliano Baronti sarà presente anche il riconfermato commissario tecnico della nazionale juniores Dino Salvoldi che avrà in tal caso l’occasione di seguire la prima importante sfida di prestigio della stagione 2025.

Antonio Mannori