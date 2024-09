Ciclismo. Il trofeo Smerilli finisce alla Stella Bike

Ennesimo trofeo in bacheca: il prestigioso ‘Smerilli’ finisce nella bacheca della Stella Bike di Monte San Giusto, salita per la terza volta consecutiva sul primo gradino, forte dei propri 48 cicloturisti rossobianconeri in blocco compatto. Ad affiancare sul podio la scuderia sangiustese è stata la fermana Sace (43 in gruppo) insieme con la portoelpidiense associazione dei 38 ironici e impegnati Skatenaty. Quarto posto per il Club Pedale Finproject di Montecosaro Scalo (31 al via). Con la massiccia partecipazione dei pedalatori maceratesi, il Trofeo Lamberto Smerilli ha vissuto la 48ª edizione, sull’asse Porto S.Elpidio – Loreto per l’organizzazione del Gruppo Sportivo Marina Picena e la regia di Giuseppe Luciani. Varie centinaia al via in piazza Garibaldi (412 in lizza per la classifica delle società) ed altrettante spontaneamente adinserirsi in carovana. Così prevede il tradizionale e condiviso copione del ribattezzato "CicloPellegrinaggio dei Mille e Più", culminante nel suggestivo arrivo nella lauretana piazza della Madonna e nella benedizione impartita ai ciclopellegrini.

Rinnovato il respiro interregionale, sottolineato dal potenziato gemellaggio con l’Umbria, rappresentata da Spoleto Bike e Santa Maria degli Angeli di Assisi. Bandierina a scacchi abbassata dal sindaco Massimiliano Ciarpella. Padre Janvier ha accolto e benedetto i pedalatori sul sagrato della Basilica mariana. Il ciclopatron Adamo Re a testimoniare in prima fila (e in sella) la vicinanza degli amici imprenditori ai promotori e ai partecipanti, invitando tutti all’apertura della Fertesino Cup Cross, che si terrà a Corridonia, nel verde del CorridoMnia Park, sabato 5 ottobre.

Umberto Martinelli