Ciclismo, in cantiere a Narnali di Prato la 44a Festa del Bici Club

Prato, 31 dicembre 2023 - Anche il periodo delle festività natalizie è servito a Enzo Ricciarini, presidente del Bici Club di Prato per preparare il grande evento del prossimo 20 gennaio. Ricciarini ha chiamato tanti ex campioni del pedale toscani e di altre regioni per i tradizionali auguri, ricordando loro la data scelta per il 44° raduno in programma presso il salone della parrocchia di Narnali. Personaggi dello sport, ex ciclisti, campioni e gregari, olimpionici, vincitori di titoli mondiali e italiani, di grandi giri e di classiche monumento, saranno presenti anche quest’anno a Narnali, sabato 20 gennaio.

Un’iniziativa portata avanti con grande energia, entusiasmo e passione da Ricciarini, ed un’occasione da non mancare, pena il mancato invito per l’anno successivo. Qualche amico del presidente, personaggio conosciutissimo e popolare a sostenere il raduno e tanti personaggi a rievocare e ricordare fatti, episodi e curiosità della loro carriera. A chi ha pedalato per migliaia e migliaia di chilometri si aggiungono per questa festa, direttori sportivi, tecnici, medici sportivi, organizzatori, giornalisti. Tutti assieme lungo le tavolate predisposte nel salone, in questa atmosfera di storie e racconti di strada, già magari sentiti in passato ma riascoltarli è sempre un piacere. Niente discorsi ufficiali e premiazioni, soltanto l’occasione per ritrovarsi. Il menù è fisso, le portate semplici ma buonissime. Uno di quei ritrovi che sarebbe piaciuto tanto ad Alfredo Martini, che fino a quando è stato in vita non ne ha perso uno.