Ciclismo, in piazza Trento Trieste si ritroveranno quasi 150 cicloamatori e appassionati delle due ruote storiche. Partenza alle 9.30, percorso di 62 km. Tutti in bici con mezzi d’epoca: domenica torna ’La Furiosa’

Tutto pronto per ‘La Furiosa’. Un appuntamento giunto alla nona edizione, che è divento ormai consolidato per la città estense. Domenica 10 marzo in piazza Trento Trieste si ritroveranno quasi 150 cicloamatori e appassionati delle due ruote d’epoca. Si tratta di un’iniziativa originale nel suo genere, organizzata da Po River Asd, con il patrocinio del Comune di Ferrara, Regione Emilia-Romagna, la collaborazione dei comuni di Copparo e Riva del Po. Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara sarà partner istituzionale dell’evento. Il programma si snoda tra sabato 9 e domenica 10 marzo, con momenti dedicati anche ai più piccoli la ‘Gimkana bimbi e bici’, in collaborazione con Otello Putinati e San Carlese. I dettagli de ‘La Furiosa’ sono stati presentati ieri nella sede del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ‘Palazzo Naselli Crispi’, intervenuti Massimo Ravaioli, vice presidente del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Marcella Zappaterra, consigliere regionale Pd, Andrea Maggi, assessore allo sport del Comunea, Matteo Fornasini, assessore al turismo del Comune e Simone Zannini, presidente Po River Asd. "Un appuntamento fisso – ha spiegato Marcella Zappatera – per il territorio ferrarese, come regione da sempre lo sosteniamo per la sua finalità di promozione delle attrattività storiche e culturali". Sulla stessa linea anche gli assessori Andrea Maggi e Matteo Fornasini: "Ferrara ha una grande tradizione ciclistica, con questo appuntamento fa valorizza il nostro territorio, rendendolo anche più attrattivo per i turisti". Un programma illustrato da Simone Zannini. Le iscrizioni on-line saranno fino alle 18 di sabato ed in segreteria fino alle 8 di domenica. La partenza alle 9.30 in piazza Trento Trieste, si potranno ritirare i pettorali e pacchi gara sabato dalle 14 alle 18 a Palazzo Naselli Crispi e la domenica dalle 7.30 alle 8 in segreteria. Il percorso di 62 km si snoderà tra la campagna ferrarese, in alternanza a strade bianche fino alla ciclabile ‘destra Po’ e ritorno in piazza Trento Trieste. Un’edizione de ‘La Furiosa’ che sarà ancor più cicloturistica legata al territorio degli Estensi, i due ristori saranno in luoghi delle delizie Estensi quali Villa Mensa a Copparo e il Castello di Fossadalbero, tra le eccellenze della tradizione enogastronomica ferrarese. Al termine è previsto un ‘pasta party’ ai prestigiosi imbarcaderi del Castello Estense. Qui le premiazioni del più ‘Furioso’ e la più ‘Furiosa’, a chi indosserò l’abbigliamento più vintage nello spirito dell’evento. Altro premio alla ‘bicicletta più furiosa’.

Mario Tosatti