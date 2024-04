CICLISMO. L’ Iperfinish di Fucecchio sorride in Campania. Agnini e Luci sono super, chre trionfo in volata

Arriva dalla Campania in una gara di ottimo livello, il Memorial Raffaele Ianniello a San Tammaro in provincia di Caserta, il primo successo negli allievi del G.S. Iperfinish di Fucecchio, la squadra preparata dagli ex professionisti Francesco Casagrande ed Elia Favilli, e guidata dai direttori sportivi Alessio Luci e Gabriele Matteucci. Si è trattato di un trionfo in una volata dominata dal vincitore Edoardo Agnini e dal suo compagno di squadra Lorenzo Luci che ha conquistato il terzo posto, al termine di una gara di 56 km, veloce e sempre controllata dal sodalizio fucecchiese.

Continui i tentativi di fuga con la presenza sempre di un atleta della Iperfinish, una delle formazioni allievi toscane più forti. Proprio nelle battute finali della gara c’è stato un tentativo solitario di Niccolò Cianti sfumato a un paio di chilometri dal traguardo dove comunque sono stati Agnini e Luci i due brillanti protagonisti finali al termine di una volata iniziata dal valdarnese Roggi. Un ottimo lavoro di squadra da parte della Iperfinish a conferma che la squadra sta raggiungendo la migliore condizione dopo il lavoro di preparazione effettuato dai due ex ’pro’ Casagrande (presente alla gara) e Favilli. Il successo è stato salutato con particolare soddisfazione dal presidente della società di Fucecchio Moreno Ragoni e dal titolare dell’azienda Giacomo Vierucci.

Antonio Mannori