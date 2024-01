Ciclismo. La Bardiani punta sui giovani: 21 su 22 atleti

Sfrecciano in Spagna, dove si sta svolgendo la preparazione. E la mente sprinta veloce alle prime gare della nuova stagione, previste a fine mese. Sono gli atleti della Vf Group Bardiani Csf Faizanè, che si trovano in ritiro a Benidorm, sulla Costa Blanca. Il gruppo è composto dal 20enne reggiano Federico Biagini, Luca Colnaghi, Lorenzo Conforti, Luca Covili, Filippo Fiorelli, Davide Gaburro, Riccardo Lucca, Filippo Magli, Martin Marcellusi, Alessio Martinelli, Luca Paletti, Giulio Pellizzari, Alessandro Pinarello, Mattia Pinazzi, Vicente Rojas, Matteo Scalco, Manuele Tarozzi, Alex Tolio, Alessandro Tonelli, Filippo Turconi, Samuele Zoccarato, Enrico Zanoncello. Con loro, i direttori sportivi Luca Amoriello, Alessandro Donati, Roberto Reverberi, Mirco Rossato e il medico Maurizio Vicini. "Il 2024 è il 43° anno consecutivo di attività manageriale, il nostro è il team più longevo al mondo tra tutte le squadre attive nel professionismo. Alla base della scelta c’è un’idea precisa, con una forte identità: investire su una squadra capace di distinguersi come fucina di giovani talenti. Sin dalla sua creazione è stata la formazione professionistica tra le più giovani al mondo, conquistando anno dopo anno riconoscimenti e prestigio. La società ha partecipato a 41 edizioni del Giro d’Italia. Un progetto innovativo e distintivo nel ciclismo moderno", sottolineano i dirigenti. "Ventuno corridori su 22 sono italiani, per un’età media di 23 anni. Filippo Fiorelli guida la squadra con la sua esperienza, è stato vincitore di una tappa al Sibiu Tour 2022, terzo nella tappa finale dell’ultimo Giro 2023, a Roma, e punto di riferimento per gli atleti più giovani. Confermato Zoccarato, corridore che fino al suo infortunio al Tour du Limousin 2023, è stato il primo al mondo per chilometri percorsi in fuga, e in qualche occasione ha anche sfiorato il successo di tappa. Per gli sprint, il gruppo può contare sia su Zanoncello, vincitore di quattro gare la scorsa stagione, che su Luca Colnaghi, in diverse occasioni sul podio in gare di primo livello. Confermati inoltre Tarozzi, vincitore della tappa regina in Rwanda, Tolio, Marcellusi e Alessio Martinelli. E il progetto giovani continua, con noi ci sono otto corridori Under 23 che cercheranno di consacrarsi nel 2024. Tra gli obiettivi, avvicinarsi al Pro Tour crescendo in casa i giovani talenti del futuro".

L’attività di preparazione è un trampolino verso la stagione agonistica, che per la Vf Group Bardiani Csf Faizanè inizia in Spagna il prossimo 24 gennaio con il Trofeo Calvià del Challanger Mallora, impegno che si prolungherà sino al 28 gennaio con l’assegnazione del Trofeo Palma. Dal 31 gennaio al 4 febbraio gli atleti della squadra reggiana correranno la Vuelta Valenciana. Queste le frazioni: Benicassim-Castellon (166 chilometri), Canals-Mancomunitat Valldigna (164), San Vicente Raspeig-Orihvela (161), Teulada Moraira-Vall d’Ebo (175), Betera-Valencia (93 chilometri). Sono impegni che consentiranno sia agli atleti più esperti che ai giovani di mettersi alla prova per un avvicinamento al Trofeo Laigueglia, in Liguria il 28 febbraio, gara che per tradizione apre la stagione professionistica in Italia.

Massimo Tassi