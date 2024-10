Ciclismo - La proposta di Fanini: nuovi consensi. Velodromo nella Piana. Sì anche da Castellani

"Sarebbe perfetto per Lucca, ma non solo; baricentrico, vicino all’autostrada, in un settore che verrebbe, così, rilanciato in pieno". Pier Luigi Castellani, attualmente presidente della sezione lucchese della Federazione ciclistica (ma in scadenza, a novembre il rinnovo delle cariche dopo quattro anni di mandato, con probabile sua rielezione), è totalmente d’accordo con la proposta di costruire un velodromo nella Piana lucchese, lanciata da Ivano Fanini, per esperienza e vittorie il nume tutelare di questo sport in Lucchesia. L’opera sarebbe realizzata su terreni di proprietà dello stesso Fanini, nel capannorese.

"Sono favorevole al cento per cento – esclama Castellani che il 14 novembre sarà presente ad un evento a Lucca con Riccardo Magrini e Luca Gregorio, i due telecronisti di ciclismo di Eurospor – e, con me, sfondate una porta aperta, come si suol dire, perché ho anche provato, tempo fa, a sondare il terreno per l’ammodernamento della struttura al campo “Henderson” che, però, è funzionale solo per i più piccoli: le curve non sopportano la velocità, le gare sono possibili soltanto fino agli “Allievi”".

"Come ha sottolineato sul vostro giornale anche il presidente nazionale Dagnoni – prosegue Castellani – , un velodromo a Lucca avrebbe una funzione fondamentale per tutto il Centro Italia e anche oltre, perché ce ne sono davvero pochi, soprattutto se lo intendiamo moderno e funzionale. Quello di Rosignano, ad esempio, non è dell’ultima ora. Sono favorevole. Rimane da verificarne la fattibilità. I progetti si devono fare, senza quelli non si attinge a nessun finanziamento. Credo che l’unica copertura economica possibile, visto che si ragiona di 25-30 milioni di euro, sia quella del PNRR".

"Ognuno deve fare la sua parte; noi, come Federazione, ma soprattutto le istituzioni – conclude Castellani – ; a quel punto potremo capire se si può partire. Nessuno è contrario ad una infrastruttura di questo genere". Insomma, l’idea di Ivano Fanini piace, ora bisogna provare a metterla in pratica.

