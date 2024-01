Ciclismo - La proposta. "Portiamo il nuovo re di Danimarca alla tappa del Giro d’Italia»

Il nuovo re di Danimarca a Lucca per la tappa del Giro d’Italia del prossimo 8 maggio? Frederik André Henrik Christian, incoronato domenica scorsa come Federico X, per dirla in italiano, è solito trascorrere ore in bicicletta, pedalando in comagnia di Rolf Sorensen, campione danese del passato ed ex ciclista di Ivano Fanini. Così il sindaco di Lucca, recatosi al museo del patron di "Amore & Vita", ha gettato il sasso nello stagno: perché non portarlo in città per la corsa rosa? Vedremo. Dicevamo del museo. Fatte le debite proporzioni, la rassegna di cimeli di Ivano Fanini sta al ciclismo come l’Hermitage o il Prado per l’arte. E’ un continuo pellegrinaggio a Lunata, anche di personaggi famosi, per visitarlo. Nemmeno il sindaco di Lucca, Mario Pardini e l’assessore Remo Santini si sono sottratti al suo fascino e hanno ammirato volentieri tutto il patrimonio – anche culturale, oltre che sportivo – , conservato dall’imprenditore capannorese.

Nei tre piani dell’edificio, oltre a centinaia di quadri dove sono esposti i momenti più significativi della storia Fanini, partendo dai dilettanti degli anni ‘50 e dalle origini della società ciclistica, vi sono esposte anche le memorabili maglie appartenute ai campioni del mondo Golinelli, Brugna, Risi ed all’attuale ct azzurro della pista, Marco Villa, cresciuto ciclisticamente con "Amore & Vita". Oltre a documenti che mettono in evidenza le origini ciclistiche di grandi campioni come Mario Cipollini, Michele Bartoli, Andrea Tafi, Glenn Magnusson, Pierino Gavazzi, "Gb" Baronchelli e Rolf Sorensen.

All’incontro erano presenti il presidente di "Amore & Vita", Ivano Fanini, sua moglie Maria Pia Berti e suo figlio, nonché team manager della squadra, Cristian Fanini. I due graditi ospiti sono stati accolti e accompagnati alla scoperta delle sale, mostrando ammirazione per tutte quelle testimonianze storiche.

Mas. Stef.