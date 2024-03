Ciclismo. La S.Marinese pronta a sprintare. Il 7 aprile il gp Città di Medolla

La Pol.S.Marinese ha presentato le compagini Giovanissimi ed Esordienti (foto) che difenderanno i colori della società carpigiana del presidente Roberto Rossi coadiuvato dai vice Ones Benzi ed Alessandro Ferraresi. L’amministrazione comunale era presente con l’assessore allo sport Andrea Artioli. La compagine dei Giovanissimi guidata da Luca Ronchetti ed Alessandro Ferraresi è formata da Giorgio Ronchetti, Matteo Marchi, Damir Vlhan, Leonardo Ponzoni, Giacomo Sarritzu, Francesco Savignano e Maria Grazia Di Benedetto. L’organico degli Esordienti è composto da Fabian Ferraresi, Davide Riccò, Filippo Taddei, Matteo Bellentani del 1° anno, Mattia Diazzi, Simone Orlandi e Francesco Pio Pellegrino del 2° anno che saranno diretti da Norberto Testa, Roberto Pongiluppi, Paolo Bergianti e Maurizio Marchi, mentre l’unica allieva Alena Drusiani sarà diretta da Giada Natali. La novità è il gp Città di Medolla per esordienti il 7 aprile che anticipa la tradizionale giornata del ciclismo giovanile, il 28 aprile a S.Marino di Carpi per Esordienti ed Allievi, mentre nel secondo semestre saranno in gara i Giovanissimi a Carpi il 24 agosto con il Trofeo Circolo Graziosi ed infine il Mini Fosbike il 13 ottobre a S.Marino.

Andrea Giusti