Ciclismo - La storia. Ivano Fanini e... Beautiful

Dopo la rockstar Robbie Williams, il ferrarista Leclerc, immortalato a Viareggio con la maglia "Amore & Vita" dell’imprenditore capannorese Ivano Fanini, per anni patron di squadre elite nel ciclismo professionistico, si scopre un altro volto noto che ha indossato quella casacca. Si tratta dell’attore americano Clayton Norcross, oggi settantenne, conosciutissimo per aver preso parte alla famosa serie "Beautiful" e, adesso, al Grande Fratello.

"Quando l’ho visto in televisione, mi sono ricordato di lui – commenta Fanini – . E’ stata come un’ illuminazione. Ero sicuro della sua passione per il ciclismo e mi fu presentato dall’allora ministro Enrico Ferri. All’epoca la maglia della mia squadra, dopo aver parlato con il pontefice Giovanni Paolo II che mi aveva suggerito la forza del messaggio “Amore & Vita”, era intonsa. Nel senso che non c’era il nome di alcun sponsor. Pulita, come si dice in gergo. Nessuno ha mai fatto questo, perché i costi di gestione erano notevoli. Io, invece, rinunciai. Norcross apprezzò molto e gli regalammo sia la maglia che la bici.

"Una persona genuina – racconta ancora Fanini – che mi colpì per questa passione, all’epoca insolita per gli americani che successivamente si sono dedicati alla bicicletta, specialmente dopo le vittorie al Tour di Greg Lemond. Adesso ritrovo Norcross in tv, con qualche anno in più e ho capito che era proprio lui quel giovane con cui feci amicizia anni fa. Ho ritrovato le foto nel nostro museo".

Norcross ha interpretato il personaggio di Thorne Forrester nella soap opera statunitense Beautiful per oltre 600 episodi: dal 1987 al 1989. Aveva debuttato nel cinema nel 1985, nella commedia adolescenziale "Sky High", cui erano seguiti piccoli ruoli in film e serie televisive, fra cui una partecipazione al film tv italiano "Cronaca nera", di Faliero Rosati, del 1992. Nel 1998 Norcross ha affiancato Sabina Guzzanti nella conduzione della trasmissione televisiva "La posta del cuore". Nel 2005 ha preso parte alla seconda edizione del reality show italiano di Canale 5 "La fattoria". Adesso è uno dei papabili per la vittoria al reality "Grande Fratello". La collezione, dunque, si allunga per Fanini: tanti Vip con "Amore & Vita".

Massimo Stefanini