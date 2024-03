Ciclismo, la Zanetti la più forte allo sprint a Ponte a Egola

Ponte a Egola,31 marzo 2024 – Con una splendida progressione di forza, la bresciana Emanuele Zanetti della Isolmant Premac ha vinto in volata davanti a tutto il gruppo compatto la prima delle gare femminili di “Pasqualando”. Un successo perentorio al termine di 29 giri condotti a gran ritmo dalle 109 concorrenti. Nonostante la velocità notevole ci sono stati alcuni tentativi di fuga ma il gruppo ha saputo sempre replicare con prontezza ed in pratica ogni tentativo è stata annullato. Un paio di allunghi anche nell’ultimo giro nella zona della “esse” disegnata dal circuito di Ponte a Egola, ma gruppo che restava compatto ed era quindi volata generale per il successo. La Zanetti usciva a cento metri dalla linea di arrivo e con una progressione spettacolare andava a centrare il successo. La prima delle juniores era Virginia Iaccarino della Biesse Carrera sulla Ferri e la Bianchi, mentre i titoli toscani in palio erano conseguiti dalla élite fiorentina Gemma Sernissi (K2 Women Team); nelle under 23 Lara Scarselli (Aromitalia 3T Vaiano); nelle junior Elisa Ferri (Zhiraf Pagliaccia). Campionesse provinciali pisane invece l’under 23 Milena Del Sarto (Aromitalia 3T Vaiano) e la junior Letizia Tasciotti (BFT Burzoni).

ORDINE DI ARRIVO: 1)Emanuela Zanetti (Isolmant Premac) km 63,8, in 1h30’13”, media km 42,431; 2)Romina Cruz Hinojosa (A.R. Monex Pro Cycling); 3)Jacquelini Escamilla Tamez (idem); 4)Gaia Tormenia (Isolman Premac); 5)Hanna Tserakh (BTC City Ljubljana); 6)Sernissi; 7)Crestanello; 8)Iaccarino; 9)Scarselli; 10)Ferri.