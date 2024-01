Ciclismo. L’Ale Cycling fa il bis con i fratelli Bramati

Doppio successo per l’Ale Cycling Team Modena nell’ultima prova del Trofeo Lombardia con i figli d’arte Lucia e Marco Bramati (foto) entrambi sul primo gradino del podio a Vimercate (Bg), mentre Luca Paletti in Coppa del Mondo a Benidorm (Spagna) è giunto 21° nonostante un doppio incidente meccanico. Nell’ultima uscita con la casacca di patron Stefano Belloni, Lucia Bramati ha preceduto la compagna di colori Eva Lechner nella gara Open/F. Tra gli juniores Marco Bramati ha colto la vittoria dominando la corsa lombarda sin dai primi giri, mentre una Giada Martinoli non ancora nelle migliori condizioni è salita sul secondo gradino del podio tra le donne. Medaglia d’argento per l’allievo del 2° anno Stefano Cavalli che ha dimostrato di essere in buona condizione per il prossimo tricolore che si svolgerà domenica prossima a Castelletto di Serravalle (Bo) ed ha completato i podi della compagine modenese diretta dalla team manager Milena Cavani. Sono giunti nella top ten tra gli allievi del 1° anni Nicholas Scalorbi (5°) e Marcello Pelloni (7°) piazzamenti che lasciano ben sperare per i tricolori del 28 gennaio. Nella top ten anche l’allieva Jolanda Sambi(Ale Cycling Team), tra gli allievi del 2° sono giunti all’11° Marco Benassi (A Favore del Ciclismo) al 12° Giulio Baccini ed al 14° Edoardo Tassi entrambi dell’Ale Cycling Team. A Benidorm l’azzurro Luca Paletti ha dimostrato di essere in condizione, solo un doppio incidente meccanico lo ha relegato fuori dalla top ten per 35’’.

Andrea Giusti