Ciclismo. L’Ardita torna a sfilare sulle strade aretine: partenza da Piazza Grande il 21 aprile

Tutto pronto per l’Ardita che si conferma in forma smagliante. All’ormai tradizionale ciclostorica dell’alpe di Poti, giunta alla nona edizione, si affiancherà la terza cicloturistica Arezzogravel, riservata a gravel, mtb ed ebike che lo scorso anno ha portato in città 500 appassionati da tutta Italia. Si parte il 21 marzo alle 15 con il taglio del nastro e l’inaugurazione della mostra di bici storiche nell’atrio d’onore della Provincia. Aprirà anche la segreteria organizzativa per iscriversi e per il ritiro dei pacchi gara. Da segnare in agenda: sabato 22 e domenica 23 la mostra e le novità del ciclismo con i più importanti negozi della città in piazza della Libertà dalle 9 alle 19, il trekking urbano dalle 15 del sabato, l’incontro con i ciclisti "Senza Freni" a cura di Mauro Messeri dalle 17 alle 19.30 del sabato in sala dei grandi della Provincia, la visita accompagnata ai monumenti alle 9.45 della domenica con ritrovo al duomo, la prima edizione della gimcana per bambini "l’Arditina" organizzata con Fiab e Sca alle 9.30 della domenica al Prato e i due appuntamenti sportivi più attesi. Arezzogravel ci sarà sabato 22 marzo, la ciclostorica domenica 23, entrambi da piazza Grande con bandiera dello start che sventolerà al mattino, dalle 8. "Chi saranno - conclude Refi - i re e le regine di questa edizione all’alpe di Poti? Tutti gli arditi del ciclismo sono al lavoro da qualche mese, a conferma dell’impegno profuso per promuovere le bellezze del territorio utilizzando la bicicletta come mezzo di attrazione e di conoscenza. Pedalare in libertà per un turismo di qualità".

Gaia Papi