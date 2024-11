Ciclismo, le gare élite e under 23 in Toscana della prossima stagione

Castelnuovo di Prato,24 novembre 2024 – Non sono buone le notizie in merito al numero delle gare per élite e under 23 in Toscana per la stagione 2025. Si tratta è vero di una bozza del calendario, e quindi sono possibili variazioni ed inserimenti di quelle corse che mancano, una su tutte il Giro del Casentino, ovvero una classica nazionale che ha superato le 100 edizioni, mentre non ci sono gare nel mese di marzo. L’apertura come al solito con la Firenze-Empoli, la chiusura con la Coppa del Mobilio a Ponsacco. Questo il programma reso noto nel corso della riunione a Castelnuovo di Prato presieduta da Emilio Farulli coordinatore della Struttura Tecnica Regionale.

Febbraio: 22 Firenze-Empoli; 23 Gp La Torre.

Aprile: 12 Castello di Albola Radda; 15 Mercatale Valdarno; 19 Ponte a Egola; 26 Medicea Cerreto Guidi.

Maggio: 1 Penna (Ar); 4 Montalto Pergine Valdarno; 10 Trofeo Matteotti Marcialla; 11 Gp del Marmo; 17 Città di Pontedera; 18 Castiglion Fiorentino; 27 S.Giovanni Valdarno.

Giugno: 8 Galciana di Prato; 14 Città di Empoli; 15 Giro del Montalbano.

Luglio: 6 Giro Valli Aretine; 12 Giro Due Province; 29 Levane.

Agosto: 15 Firenze-Viareggio; 23 Monteroni d’Arbia; 24 Corsanico; 30 Lastra a Signa.

Settembre: 3 Cerreto Guidi; 7 Gp Cuoio e Pelli; 8 Giro del Valdarno; 16 Loro Ciuffenna; 21 Trofeo Città di Lucca; 30 Ruota D’Oro Terranuova Bracciolini.

Ottobre: 6 Castiglion Fibocchi; 12 Gp Del Rosso; 14 Coppa Mobilio Ponsacco.

Antonio Mannori