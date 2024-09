Ciclismo: le prossime gare e gli ultimi risultati. Giro della Toscana, l’Aromitalia è pronta

Il ciclismo verso il finale di stagione e per quello pratese ottimi risultati da parte della squadra femminile dell’Aromitalia 3T Vaiano, che da domani fino a domenica sarà impegnata nel Giro della Toscana-Memorial Michela Fanini, che prenderà il via da Campi Bisenzio con un cronoprologo. Sul piano organizzativo il calendario delle gare pratesi propone da qui alla fine una sola gara, la Coppa 29 Martiri per juniores con partenza da Vaiano e conclusione sulla Collina di Prato nei pressi di Schignano. La gara che tra l’altro festeggia quest’anno i 60 anni, si svolgerà domenica 15 settembre su di un percorso di 103 km con partenza alle 13,30 ed organizzazione affidata al Vaiano Bike. E veniamo ai risultati con il 4° posto della toscana Francesca Baroni nel Trofeo Città di Longarone, gara "Open" dal percorso selettivo, che ha visto l’atleta versiliese protagonista di un finale in crescendo alle spalle del terzetto di testa: "Ho dato tutto – dice la Baroni – per conquistare questo buon piazzamento e il finale di gara è stato impegnativo".

Successo invece nella speciale graduatoria finale del "Trittico Veneziano 2024" per la diciannovenne Elisa Tottolo, soprannominata "Riccioli d’Oro" che ha dimostrato ancora una volta di essere una ragazza da primo posto, conquistando la prestigiosa Challenge che teneva conto dei risultati delle tre gare disputate in provincia di Venezia. Ora al Giro della Toscana la formazione scelta dai tecnici Ferrari e Baldi cercherà di mettersi in luce e di conquistare qualche apprezzabile risultato. Tra i dilettanti, in evidenza il G.S. Borgonuovo soprattutto con il colombiano David Hernandez Camargo, in luce anche Nannini, mentre tra i giovani doverosa segnalazione per i fratelli pratesi: l’allievo Pietro Menici, battuto per un secondo nel Campionato Toscano crono in montagna su Monte Morello, e l’esordiente secondo anno Duccio, campione toscano 2024.

Antonio Mannori