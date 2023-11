Ciclismo. Lechner fa il bis: vittoria al Mugello

Eva Lechner ha bissato il successo di domenica scorsa aggiudicandosi, l’internazionale Città di Firenze svoltosi all’interno del circuito del Mugello e un pimpante Luca Paletti che oggi partirà per gli europei in Francia è giunto 6° assoluto e primo degli under 23.

La pluricampionessa ha dominato la corsa dopo un buon finale superando le quotate azzurre Gariboldi e Borghesi onorando la casacca del Team Cycling Modena della Team manager Milena Cavani che nelle categorie giovanili uno splendido bronzo con l’alleiva del 1° anno Jolanda Sambi, mentre hanno concluso nella top ten l’allievo Nicholas Scalorbi,gli esordienti Beatrice Trabucchi (5^) e Lucio Baccini (7°).Tra i master hanno dominato gli atleti modenesi con vittorie di Giulia Ballestri e Stefano Nicoletti (Emiliana Bike).

a.g.