Ciclismo - L’evento. Grande successo per l’incontro con Moser. Il campione ospite dei "Veterani dello sport»

Un personaggio senza tempo, con 273 vittorie: secondo solo a Merckx nella storia del ciclismo. Successo per la giornata con Francesco Moser e Ivano Fanini all’hotel Guinigi (foto) per promuovere gli ideali ed i valori dello sport, organizzata dall’ Unione nazionale Veterani dello sport (sezione di Lucca), in collaborazione con il comitato provinciale della "Fci", presieduto da Pierluigi Castellani e con il presidente regionale Saverio Metti.

Questa volta l’"Unvs" ha scelto il ciclismo ed il Giro d’Italia che torna a Lucca l’8 maggio, a distanza di 39 anni. La corsa rosa mancava dal 1985, quando, sulle Mura, ci fu l’entusiasmante finale con la crono individuale partita da Lido di Camaiore e vinta da Francesco Moser, che, però, non spodestò il bretone Bernard Hinault, vincitore della classifica finale. Il campione trentino aveva vinto, sempre sulle Mura, nel 1984, in quell’occasione fu il cronoprologo: poi trionfò a Verona, vincendo il suo unico Giro.

C’era anche il presidente nazionale dell’Unione Veterani dello Sport, Francesca Bardelli. Ivano Fanini ha ricordato orgogliosamente la sua storia di primo dirigente sportivo ed i record della sua squadra – unica di sempre senza cambiare nome – , partecipante a quindici giri d’Italia. A livello personale la sua longevità è unica al mondo, grazie ai trentasette anni consecutivi trascorsi come presidente di un team a livello professionistico.

Il pubblico ha partecipato con interesse all’incontro con Moser, prodigandosi con lunghi applausi. Stefano Bendinelli, direttore del Museo Fanini, per i quarant’ anni dalla prima partecipazione di una squadra Fanini al Giro, ha presentato una maglia celebrativa. Sponsor dell’evento, lo sportivo Paolo Tarabori.

M. S.