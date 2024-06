Ciclismo - L’evento. I tricolori MTB al "Ciocco"

Il "Ciocco" sarà la splendida location che ospiterà i campionati italiani giovanili di mountain bike per le specialità "short track" ed "eliminator", il 27 e 28 luglio. Lungo i dinamici tracciati di gara appositamente allestiti sul noto galoppatoio della tenuta del "Ciocco" si assegneranno le maglie tricolori per le categorie "Esordienti", "Allievi" e "Juniores" nella giornata di sabato 27 – con la prova "short track" (XCC) e quelle per "Esordienti" e "Allievi" domenica 28, con l’"eliminator" (XCE).

Il percorso che affronteranno i giovani in gara sarà lo stesso del campionato europeo del 2023: un banco di prova d’alto livello per le promesse delle ruote artigliate. I migliori delle ruote grasse azzurre, nel pieno della stagione, fra appuntamenti del calibro di Coppa Italia giovanile e Grand Prix Centro Italia; ma al richiamo di una manifestazione prestigiosa come il campionato italiano non si può resistere. Ed ecco che la corsa alle iscrizioni è già iniziata.

Nutrita la compagine degli atleti dalla Valle d’Aosta: nella categoria "Esordienti" al femminile spiccano i nomi di Matilde Anselmi e Martina Bosonin, due presenze fisse nella delegazione valdostana alle gare nazionali che hanno conquistato importanti vittorie e piazzamenti sul podio. Le classi 2010 saranno al "Ciocco" in compagnia anche della promettente Amelie Cerise e di Siria Valenti, recentemente rientrata dopo un infortunio che l’ha tenuta ai box nelle scorse settimane.

Nella formazione maschile, sempre fra gli "Esordienti", occhio soprattutto a Michel Careri e Raphael Tremblan, senza dimenticare Joel Philippot che, in Garfagnana, sarà accompagnato dal fratello Thierry, anche lui in gara fra gli "Juniores".

Fra le "Allieve" è il nome di Elisa Giangrasso ad attirare l’attenzione: la valdostana, di formazione bresciana, della Biesse Carrera è attualmente in terza piazza nel ranking nazionale e oltre a svariate vittorie vanta l’argento nel Cross Country Giovanile conquistato la passata stagione. Al maschile riflettori sul savonese Jacopo Putaggio, secondo nel ranking nazionale.

Massimo Stefanini