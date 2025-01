Ciclismo. Lorenzo Galimberti correrà per i Messicani

Anno nuovo, squadra nuova per Lorenzo Galimberti. Il brianzolo di Giussano, classe 2001, correrà per il Team Petrolike Forte, formazione messicana della categoria Continental, guidata dal dirigenti italiano Marco Bellini. Nuovi stimoli e nuove ambizioni attendono dunque Galimberti che dopo tre stagioni di latitanza nella Biesse Carrera, si prepara a vivere una nuova avventura con la squadra messicana dove, tra l’altro, militano gli italiani Filippo D’Aiuto e Lorenzo Peschi. Galimberti debutterà il 24 gennaio nella Classica Camp de Morvedre in Spagna proseguendo poi con la Challenge de Mallorca suddivisa in cinque prove di cui, l’ultima, a Pollenca l’1 febbraio. Ha deciso invece di appendere la bici al chiodo il gemello Francesco. Tra le cause la brutta caduta avvenuta ad aprile durante il Giro di Romagna professionisti. Francesco ha colpito una motocicletta ferma riportando la frattura scomposta del femore e altre lesioni. Dopo il ricovero e l’operazione all’Ospedale di Forlì faticava a camminare. In seguito ha annunciato il suo ritiro a soli 23 anni. Dan.Vig.