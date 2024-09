Ciclismo. Maria Acuti sfiora la vittoria per un soffio

Fine settimana avaro per le giovani leve brianzole. Non hanno tuttavia sfigurato, basti pensare al secondo posto di Maria Acuti (Velo Club Sovico Vangi) nella cronoscalata in Trentino Alto Adige. Nella Palù di Giovo-Maso Roncador di 4,1 chilometri, Acuti si è vista soffiare la vittoria per l’inezia di 00,74 centesimi di secondi dalla bergamasca Isabella De Angelis. Mezza pedalata in più sarebbe bastata alla sovicese per assicurarsi la posta in palio. In campo dilettantistico c’è da registrare il quarto posto del giussanese Lorenzo Galimberti (Biesse Carrera) nella prima manche del Giro di Puglia Challenge che si è disputata da Lucera a Roseto Valfortore in provincia di Foggia. Galimberti è arrivato a un passo dal podio a soli 6’’ dal terzo classificato. La quarta posizione è stata ottenuta anche dal monzese Matteo Jacopo Gualtieri nella Val Brembilla-Laxolo per esordienti con arrivo in salita. Ma è già tempo di rivincite. Oggi per i dilettanti è in programma la Ruote d’Oro-Gran Premio Festa del Perdono internazionale di Terranuova Bracciolini, nell’Aretino, e sempre in Toscana il Trofeo Industria e Commercio di Rignano sull’Arno nel Fiorentino. Dan.Vig.