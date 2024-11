Ciclismo. Master Cross Emilia, . Gariboldi e Lechner favorite alle Open donne

Scatterà questa mattina alle 9 la seconda tappa del Master Cross Emilia a Castelletto di Serravalle(Bo).Sarà la prova del Team Relay Giovanile ad aprire la giornata con l’Ale Cycling Modena che cercherà di bissare il successo di Fanano. Alle 10,30 nell’Open/F la coppia Rebecca Gariboldi ed Eva Lechner (nella foto) del team modenese hanno i favori del pronostico,mentre tra le Under 23 proverà il bis stagionale Giada Martinoli e la formiginese Elisa Lugli neo campionessa emiliana potrebbe salire sul podio .Nell’ultima gara della mattina l’Open/M gareggeranno tra gli juniores Giulio Baccini ed Alessandro Ingrami di Serramazzoni leader del Master cross, entrambi in casacca Ale Cycling Modena.Alle 13,45 saranno impegnati gli esordienti con al via Bonfiglioli,Giacomelli e Corticelli della Ciclistica Maranello tra i maschi mentre tra le donne sono le favorite le campionesse emliane esordienti Greta Masini e l’allieva Carlotta Lunghi dominatrici a Montecchio Emilia,Saranno gli allievi a concludere la giornata con Nicholas Scalorbi (Ale Cycling) in cerca di riscatto dalla sfortunata gara al regionale bloccato da un incidente meccanico,mentre saranno in gara anche i gialloblù Samuele Boschetti,Nicolò Fiumara e Marcello Pelloni.

Andrea Giusti