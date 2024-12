Ciclismo. Matteo Fiorin torna in pista ed è subito doppietta

Matteo Fiorin (nella foto) torna a sorridere. Con due successi nel Gran Premio Novo Mesto su pista, in Slovenia, il brianzolo ha ritrovato la condizione e il morale per essere protagonista. Era lo scorso febbraio quando Fiorin, mentre correva il Gran Premio città di Misano Adriatco per dilettanti, finì rovinosamente e terra procurandosi la frattura della clavicola sinistra. Dopo la lunga convalescenza, Matteo ha dovuto ancora rallentare per gli esami di maturità che lo hanno portato a diplomarsi al Liceo Sportivo (attualmente frequenta l’Università Online indirizzo Scienze Motorie). Il percorso è stato lungo e alla fine Fiorin è riuscito a tornare a correre con la sua MBHBank Colpack Ballan CSB. Ma la sfortuna gli ha giocato nuovamente un rutto scherzo: il 4 agosto a Piove di Sacco, nel Padovano, si frattura ancora la clavicola sinistra.

"È stato un processo difficile, ma sono sempre rimasto positivo – ha detto Matteo, classe 2005 di Baruccana di Seveso –. Nel ciclismo l’importante è rialzarsi ed è quello che sto facendo. Sono tornato a correre in questo mese di dicembre, in Svizzera prima e in Slovenia subito dopo. E le sensazioni, specialmente in Slovenia, sono state ottime. Ho vinto due prove e automaticamente mi sono ricaricato in tutto e per tutto. Il peggio è passato e ho fiducia nel futuro". A Novo Mesto, Fiorin ha vinto la gara a eliminazione davanti al corridore locale Zak Erzen del Cycling Team Friuli Victorious e all’austriaco Tim Walfer, mentre ha conquistato la Madison in coppia con l’altro azzurro Matteo Donegà, battendo gli idoli di casa Nejc Peterlin e Zak Erzen.

Dan.Vig.