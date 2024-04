Ciclismo. Matteo Pongiluppi si impone in terra toscana . Martina Orsi campionessa regionale in Romagna Pasquetta all'insegna dei ciclisti carpigiani con Matteo Pongiluppi trionfatore a Poggio alla Cavalla e Martina Orsi sul podio a S.Mauro Pascoli. Successi e piazzamenti anche per altri atleti emiliano-romagnoli nel ciclismo giovanile e internazionale.