Ciclismo. Memorial Orsani, Cianti primo. Il fiorentino vince per distacco

La lunga giornata ciclistica in provincia di Firenze, si è aperta di buon mattino con la quindicesima edizione del Memorial Antonj Orsani. Si è imposto per distacco il fiorentino Niccolò Cianti del G.S. Iperfinish, una delle squadre allievi più forti in assoluto in campo nazionale, che ha tra i suoi allenatori l’ex professionista fiorentino Francesco Casagrande. Cianti ha lasciato il gruppo compatto sulla salita di Poggio Tempesti a 8 km dalla conclusione raggiungendo da solo il traguardo posto nel centro di Stabbia. Con un ritardo di appena 12" il gruppo inseguitore regolato da Filippo Postpischl (Team Valdinievole) su Massimo Mezzasalma (Coltano Grube) quindi Agnini, Pierazzuoli, Di Lauro, Parigi, Veglia, Luci e Biancalani. Al via della bella gara 60 corridori su di un circuito di 14 km e mezzo da ripetere 4 volte con la salita di Poggio Tempesti.

A Casalguidi ai piedi del Montalbano si è svolta una gara per esordienti con il successo di Mariolibero Maffei (Coltano Grube) tra gli atleti del primo anno davanti al compagno di squadra Marini, De Stefano, Staccioli, Beoni, mentre è stato il ligure Elia Caorsi del Team Più Sport Levante ad imporsi sul fiorentino Scappini, Cerofolini, Sebastiani e Gabbrielleschi, tra gli esordienti del 2° anno.

Antonio Mannori