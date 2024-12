Ciclismo. Menichetti eletto nuovo presidente del comitato della Toscana

L’avvocato civilista fiorentino Luca Menichetti, 53 anni, ex corridore e giudice di gara nazionale, nonché dirigente nel ciclismo alla Corte di Appello sportiva e giudice sportivo regionale, è il nuovo presidente del Comitato Regionale Toscana di ciclismo fino a dicembre 2028. Un risultato scontato, essendo l’unico candidato, Menichetti ha ottenuto 130 voti, mentre sono state 38 le schede bianche. I due vice presidenti eletti la senese Gaia Passerini (vicaria con 126 voti) e il pisano Federico Micheli con 121. Per la vice presidenza si era candidato anche Mauro Renzoni che ha ottenuto 57 voti.

I quattro consiglieri eletti (non c’erano altre candidature) a completare la squadra del fiorentino Menichetti, sono risultati l’ex corridore Samuele Manfredi, vittima del grande incidente stradale nel 2018 che gli precluse la carriera il quale ha avuto 113 voti, Massimo Fogli (112), Andrea Diolaiuti (89), Andrea Fefè (87). Infine i due delegati in quota tecnici per l’assemblea nazionale della Federciclismo a Fiumicino il 19° gennaio 2025, saranno Roberto Moretti e Giuseppe Di Fresco, supplente Fausto Dainelli

Antonio Mannori