Ciclismo, riparte dalla Lombardia la stagione del toscano Migheli

Firenze,5 gennaio 2024 - Riparte dalla Lombardia la stagione ciclistica di una delle giovani speranze del ciclismo toscano, il limitese Gerolamo Manuele Migheli. Per la stagione 2024 e il debutto tra gli juniores, ha scelto infatti il Pool Cantù GB Team con il quale ha chiuso il 2023 con un mini ritiro agli ordini del team manager l’ex professionista Gianluca Bortolami e del direttore sportivo Loris Ferrari. “Mi sono trovato bene e sono rimasto colpito dall’ambiente professionale della società che ho scelto per la prossima stagione – afferma Migheli – sto cercando di imparare, e nel team potrò disputare non solo l’attività su strada ma anche su pista dove qualche soddisfazione me la sono tolta, e proprio nei giorni scorsi sono sceso sulla pista di Montichiari”. La squadra juniores scelta da Migheli, effettuerà un calendario gare importante con tutte le prove nazionali i internazionali più importanti in Italia ma anche almeno un paio di trasferte all’estero. Migheli è reduce da una stagione da protagonista assoluto (il migliore allievo in Toscana) con la maglia del Velo Club Scuola Ciclismo Empoli per la quale ha vinto 8 gare tra le quali ricorda sempre con piacere quelle di Calenzano, Ponte a Ema e Casalguidi. L’atleta di Limite sull’Arno è seguito da vicino da un po’ di tempo anche da Michele Bartoli, un ex grande campione toscano di ciclismo e dal suo staff. Sarà tra i debuttanti nella categoria juniores sicuramente più attesi nel 2024 con inizio dell’attività nel mese di marzo. Determinato, convinto di avere scelto la squadra giusto, si appresta a prepararsi con grande impegno e dedizione per continuare ad essere protagonista ammirato.