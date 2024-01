Ciclismo, nei Paesi Bassi l’atleta centese gareggia nella categoria Elite. Niccolò Galli al via degli Europei su pista

Iniziano oggi ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi, gli Europei su pista ai quali partecipa anche il centese Niccolò Galli, al suo primo europeo nella categoria élite. Si tratta, tra l’altro, del primo appuntamento per la Nazionale in una stagione agonistica che si annuncia lunga ed impegnativa, con le Olimpiadi ad agosto e i Mondiali ad ottobre, due appuntamenti decisivi.

Sul tondino del centro olandese sono attesi 292 atleti, e tra i 169 uomini, provenienti da 25 Paesi c’è anche il corridore estense, indossando fieramente e nuovamente la maglia azzurra. "È il mio primo europeo tra gli élite ma ne ho già fatti 5 di quelli giovanili – dice Galli – gli avversari più temuti saranno sicuramente i corridori danesi, quelli di Gran Bretagna e Francia".

E racconta. "Siamo arrivati domenica sera in hotel e abbiamo iniziato subito ad allenarci in pista – prosegue – Veniamo da tanti ritiri in pista a Montichiari fatti anche durante le feste, la gamba è buona e siamo pronti. Io sono iscritto nel quartetto che si farà oggi e domani e nell’individuale che invece è l’ultimo giorno, il 14.

Per il quartetto non sappiamo ancora le posizioni e quali prove farà ciascuno di noi perché siamo iscritti in 5".

E’ dalla Federciclismo che però spiegano che a guidare il quartetto sarà Consonni, che torna in pista dopo il mondiale di Glasgow che l’ha visto anche infortunarsi.

Con lui ci sarà Milan e reduce da Tokyo anche Francesco Lamon, aggiungendo che del gruppo endurance fanno parte anche il 21enne Niccolò Galli e il 19enne Matteo Fiorin, reduci da un 2023 esaltante nelle rispettive categorie Under 23 e Juniores, oltre al veterano Michele Scartezzini.

Laura Guerra