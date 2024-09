Ciclismo Nel “Trofeo Antincedio“ disputato a Empoli. Velo Club, settimo acuto per Alessio Martinelli. Sfortunato La Monica

Un successo e alcuni piazzamenti nei primi dieci, per i piccoli corridori del Velo Club Carrara 1961 “Carlo & Raffaella“ che hanno partecipato alla prima edizione del “Trofeo Antincendio“, la gara ciclistica riservata alle categorie dei Giovanissimi, disputata sulle strade di Empoli. Per la società rossonera di Bonascola, nella G2 (età 8 anni) torna al successo Alessio Martinelli (nella foto) che si impone in volata. Dopo due secondi posti consecutivi ad Arcola e Casciana Terme, Martinelli torna sul gradino più alto del podio e dopo i successi di Ponsacco, Calcinaia, Pontedera, Viareggio, Massa e Cascina, mette in bacheca il settimo sigillo personale. Per la società carrarese è arrivato anche il quinto posto per Alessandro La Monica nella categoria G1 (età 7 anni) che, dopo una brutta caduta in partenza, riesce comunque a portare a termine la gara, mostrando tanta volontà, nonostante si sia avvicinato al mondo delle corse in bicicletta soltanto da poco tempo. Un settimo posto anche per Diego Corradi nella categoria G4 (età 10 anni) e che, anche lui da poco nel mondo delle corse, dopo una partenza brillante, paga lo sforzo e cede nel finale. Settimo posto anche per Giacomo Toscano nella categoria G6 (età 12 anni) che dopo un mese di riposo, resta nel gruppo fino a quattro giri dal termine dei venti in programma. Premiazione con il neo campione del mondo Fabio Del Medico di Empoli.

ma.mu.