Ciclismo. Paletti parte bene al Giro Giovani. Varroni attende le tappe in pianura

A conferma della buona condizione il ventenne Luca Paletti ha concluso la prima frazione del Giro d’Italia Giovani ad Aosta a 42" dal vincitore, lo svedese Soderquist, entrando nella top ten degli italiani ed oggi cercherà di migliorarsi nella tappa di S.Vincent, ma sopratutto domani con l’arrivo in quota (1.761 metri) a Piano della Mussa, dove verrà dato un vero scossone alla classifica generale, per il portacolori della VF Group Bardiani sarà l’occasione per verificare i bei piazzamenti in Turchia ed in Francia. Un pò più complicato il debutto del nonantolano Luca Varroni nella cronometro ma nelle tappe di pianura saprà certamente mettersi in evidenza.A Cesenatico nel Trofeo Fausto Coppi Boschetti e Pelloni (Cicl.Maranello) sempre nelle prime posizioni un paio di cadute senza conseguenze non gli ha permesso di ottenere un buon piazzamento. Al Tour of Bretain Rachele Barbieri dopo il bel quarto posto nella penultima tappa ieri ha concluso la corsa in gruppo.

Giovanissimi in evidenza a Ravarino nella 2^ edizione del Giugno Ravarinese. Questi i gialloblù sul podio.G1M:1° Lorenzo Cerri (Pavullese) - 2° Matteo Bruschini (idem) - 3° Mattia Contale (Sozzigalli);G1F: 1^ Chiara Parisi (Sozzigalli) - G2M: 1° Luca Mai ( Novese) . 2° Luca Gaetti (Iaccobike);G2F: 1^ Ilham Jarmouni (Serramazzoni) - 2^Emma Canali (idem) G3M: 2° Samuel Cappelletto(Iaccobike) - 3° Francesco Michelini (Maranello);G3F: 1^ Kiara Bombarda (Novese) - 2^ Stefania Ilaria Scienteie (idem);G4M: 1° Mattia Flavio Richeldi ( Maranello); G4F: 1^ Paula Bruma (Novese);G5M: 2° Davide Birsani ( Pavullese) - 3° Samuele Bulgarelli (Sozzigalli) ;G%F: 2^ Aurora Petrucci (Sozzigalli) - 3^ Aya Jarmouni (Serramazzoni); G6M: 3° Leonardo Mai (Novese); G6F: 3^ Maria Grazia Di Bendetto (Pol.S.Marinese) Andrea Giusti