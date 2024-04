Ciclismo. Pozzi e Galbusera all’Eroica

Il responsabile tecnico della rappresentiva Lombardia, Massimo Casadei, convoca il lissonese Achille Pozzi (Energy Team Asd) e il monzese Simone Galbusera (Pool Cantù-GB Junior) per la gara a tappe Eroica, prova della Coppa delle Nazioni per juniores che s volgerà in Toscana, dal 18 al 21 aprile.

Dan.Vig.