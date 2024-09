Ciclismo: presentato il Gran Premio Industria e Artigianato di Larciano

Larciano 30 agosto 2024 - Oltre a quelle precedenti (organizzazione dei Campionati Italiani a cronometro a Grosseto e Campionato Italiano in linea professionisti con la gara Per Sempre Alfredo) l’U.C. Larcianese con il presidente Gabriele Varignani ed i suoi collaboratori, ha presentato in Piazza Vittorio Veneto di fronte al Comune di Larciano, le novità per il 46° G.P. Industria e Artigianato, la prova internazionale Pro Series in programma domenica 8 settembre.

Già la data è una novità in attesa magari in futuro di un trittico tutto toscano in maniera consecutiva con il Giro della Toscana e il Gp Città di Peccioli. Importanti le iniziative collaterali nel giorno della gara grazie alla collaborazione tra i comuni di Larciano e Lamporecchio a favore della promozione giovanile, con una pedalata dei miniciclisti assieme ai campioni, l’allestimento a tema di un villaggio nella zona di ritrovo del “Gran Premio”, la sensibilizzazione per una guida responsabile rivolta agli automobilisti. Cambia anche il tracciato della gara con 4 giri di km 13,900 in avvio, due giri di km 29,100 con la salita di Fornello e il passaggio dal centro di Vinci, infine il circuito del San Baronto di km 27,500 da ripetere tre volte, con ancora la salita di Fornello per poi proseguire verso San Baronto, Lamporecchio, Larciano.

I chilometri totali saranno 196,3, il via ufficiale alle 11,30 e dal traguardo saranno ben 8 i passaggi prima della conclusione. Alla gara previsti diversi team World Tour, Professional e Continental, oltre alla Nazionale Italiana in vista del Campionato Europeo in Belgio del 15 settembre della quale faranno parte l’ex tricolore Velasco, Albanese e De Pretto. Un’ottima presenza di squadre, per un’altra edizione di lusso. Alla cerimonia di presentazione i sindaci di Larciano e Lamporecchio, Lisa Amidei e Anna Trassi, l’assessore allo sport di Vinci Daniele Vezzosi, il nuovo direttore della gara larcianese Raffaele Babini, e in rappresentanza della Regione Toscana i consiglieri Marco Niccolai e Federica Fratoni. Presente il ct della Nazionale azzurra Daniele Bennati al quale è stato conferito dal presidente Varignani il premio Nello Bonfanti fondatore della Larcianese e della gara. Bonfanti sarà ricordato come Giuliano Baronti e Pietro Marradini, due grande amanti del ciclismo. Per il Gp Industria e Artigianato infine il prezioso apporto di sponsor, istituzioni, associazione e sportivi.

LE SQUADRE AL VIA: Nazionale Italiana, EF Education–EasyPost, Movistar Team, UAE Team Emirates, Bingoal WB, Caja Rural-Seguros RGA, Corratec Vini Fantini, Q36.5 Pro Cycling Team, Team Novo Nordisk, Team Polti Kometa, Totalenergies, VF Group-Bardiani CSF-Faizanè, JCL Team Ukyo, MG.K Vis Colors for Peace, Petrolike, Team Technipes #InEmiliaRomagna, Work Service - Vitalcare – Dynatek.