Ciclismo, al velocista Mareczko la tappa in Cina del Tour Of Hainan

Montecatini Terme (Pistoia), 29 agosto 2024 - Giornata trionfale per il Team Corratec Vini Fantini, società professionisti adottata dalla città di Montecatini sul traguardo cinese di Qionghai al termine della prima tappa del Tour of Hainan. Si è imposto con una magistrale volata il bresciano Jakub Mareczko al termine di una frazione di 95 chilometri, caratterizzata da un ritmo elevatissimo e numerosi attacchi. Mareczko ha dimostrato grande abilità e tenacia, riuscendo a gestire al meglio le forze, assicurandosi una posizione ideale per la volata. “Sono entusiasta della vittoria - ha dichiarato Jakub Mareczko subito dopo l’arrivo - sapevo che questa tappa era adatta alle mie caratteristiche, ma non è stato facile. Oltre al successo si giocava anche la maglia di leader, il che ha creato un alto livello di stress nel gruppo, specialmente nelle ultime fasi di gara. Ho cercato di rimanere coperto per risparmiare energie in vista della volata finale, e negli ultimi km, grazie al grande lavoro di squadra, sono riuscito a risalire e a posizionarmi perfettamente per la volata, che ho anticipato e ho vinto con un netto vantaggio”.