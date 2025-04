Elisabeth Ebras si unisce al team BePink Imatra Bongioanni

La rosa del team BePink Imatra Bongioanni si allarga con l’arrivo di Elisabeth Ebras. Classe 2004 originaria di Tallinn, Estonia, è la sedicesima componente della formazione monzese di Walter Zini: "Siamo felici di dare il benvenuto in squadra a Elisabeth. È una ragazza molto giovane, che in passato ha fatto vedere buone cose e sono convinto che possa ulteriormente migliorare ed essere un valore aggiunto per la nostra squadra".

La Ebras ha detto: "L’inizio della stagione non è andato come avrei voluto e sono molto felice di aver ricevuto l’opportunità di unirmi alla BePink-Imatra-Bongioanni. Spero di riuscire a trarre il massimo da questa esperienza e viverla al meglio. Il mio obiettivo è cercare di ottenere buoni risultati e crescere come atleta". La nuova arrivata dovrà attendere la seconda settimana di aprile per l’esordio con la maglia monzese, mentre le sue nuove compagne di squadra oggi disputeranno la Volta NXT Classic in Olanda una gara di 118 chilometri a Eijsden. La selezione include Linda Laporta, Silvia Milesi, Gaia Segato, Nora Jencušová, Meike Uiterwijk Winkel e Vittoria Grassi. Domani sarà invece la volta del Giro delle Fiandre, la classica delle classiche con sette settori di pavè e dodici coté (muri) prima della conclusione a Oudenaarde. Al via ci saranno Andrea Casagranda, Elisa Valtulini, Beatrice Caudera, Meike Uiterwijk Winkel, Gaia Segato e Linda Laporta. In parallelo, Irene Cagnazzo, Linda Ferrari e la giapponese Maho Kakita correranno la gara Open di Fossano nel Cuneese.

Dan.Vig.