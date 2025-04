Sara Fiorin, esordio da fiaba. Maglia bianca in Salvador

Dal Centro America ecco una Sara Fiorin vestita di bianco che rappresenta le insegne di leader della classifica giovani al Tour du El Salvador, la manifestazione internazionale per la categoria donne elite che si concluderà domenica. Grazie al settimo posto nel prologo a cronometro svoltosi a Palacio Nacional la brianzola di Seveso ha indossato infatti la livrea quale miglior giovane della prestigiosa corsa a tappe. Un avvio di buon auspicio per la giovanissima Fiorin, portacolori della della Ceratizit WNT Pro Cycling, che in El Salvador si è subito messa in bella evidenza valorizzando, oltre ai colori della propria squadra, la sua crescita nella massima categoria. La difesa della maglia bianca diventa a questo punto un obiettivo primario per la ventiduenne di Seveso diplomata al Liceo delle Scienze Umane di Cesano Maderno. "Sono orgogliosa di questa maglia e di come mi sono proposta nella cronometro iniziale - ha fatto sapere Sara dal Centro America -. Sono qui per fare bene e intendo correre tutte le tappe da protagonista. Tranne la prima di Nahuizalco, che prevede l’arrivo in salita, le altre frazioni si adattano molto alle mie caratteristiche con dei tracciati prevalentemente pianeggianti dove quasi sicuramente arriveremo in volata. Nel frattempo mi godo questo primato e spero che questa gara mi regali altre soddisfazioni". Pronta dunque a nuove sfide la campionessa sevesina che ricordiamo azzurra lo scorso anno alle Olimpiadi di Parigi nelle prove in pista e in questo 2025 già seconda classificata nella quarta tappa della UAE Tour (Emirati Arabi) niente meno che alle spalle della campionessa europea l’olandese Lorena Wiebes.

Sul fronte del Belgio c’è da segnalare invece la prestazione di Maria Giulia Confalonieri, classe 1993 della formazione norvegese Uno X Mobility. La seregnese si è classificata in ottava posizione nella classica Dwars door Vlaanderen (Attraverso le Fiandre) vinta dalla campionessa italiana Elisa Longo Borghini. Confalonieri ha fatto parte del gruppetto delle migliori che nel finale si sono poste all’inseguimento della battistrada Longo Borghini per poi disputare lo sprint e far parte delle prime dieci classificate. "Poteva andare meglio - ha dichiarato Maria Giulia - ma tutto sommato sono soddisfatta della mia condizione di forma che spero di migliorare in previsione della Parigi-Roubaix alla quale tengo in maniera particolare".