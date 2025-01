Ciclismo: Quartucci secondo nella prima tappa della gara negli Emirati Arabi Uniti

Montecatini Terme,26 gennaio 2025 - Buon avvio di stagione per Lorenzo Quartucci atleta della Solution Tech-Vini Fantini, la squadra Professional “adottata” dalla città di Montecatini Terme. Quartucci ha sfiorato il successo nella prima tappa del Tour of Sharjah grazie a una gestione impeccabile della gara e al grande lavoro dei compagni di squadra. Sempre attento, alla fine Quartucci ha conquistato un ottimo risultato sul traguardo di Hanging Gardens.

Era un finale impegnativo per questa prima tappa e l’atleta della squadra del team manager Serge Parsani, ha provato con determinazione a rispondere all’attacco decisivo dello spagnolo Mario Apracio. Nonostante non sia riuscito a colmare il gap, Quartucci ha mantenuto la lucidità e sfruttato al meglio le sue energie, chiudendo con un ottimo secondo posto che fa ben sperare per le tappe a venire.

Antonio Mannori