Ciclismo, quattro gare in 8 giorni. Organizza la Tripetetolo

Lastra a Signa, 18 aprile 2024 - In Italia crediamo di poterlo affermare non c’è un’altra società che organizza in una stagione cinque competizioni per i dilettanti. Il primato è della Polisportiva Tripetetolo, società fiorentina di Lastra a Signa presieduta da Valter Biancolini con la general manager Sonia Ceccarelli e il team manager Daniele Masiani. Presso la sede di via Livornese presentate le 5 gare del 2024, delle quali 4 sono imminenti e si svolgeranno nel giro di 8 giorni. Domenica prossima 21 aprile torna dopo 5 anni il Gran Premio Montanino nella località nel comune di Reggello in provincia di Firenze, grazie al locale Comitato su di un percorso di 150 km con partenza alle 13,30 e con 180 iscritti tra èlite e under 23. Sei giorni dopo scatta il trittico con una classifica a punteggio. Sabato 27 aprile la gara a Lastra a Signa per festeggiare i 70 anni dalla fondazione della locale Casa del Popolo presieduta da Fabrizio Bertelli e valida anche per la Coppa ASD Trip la società fondata nel 2022 della quale è presidente Daniele Gaggioli. La gara sulla distanza di 133 km con partenza alle 14. Domenica 28 aprile ecco il Trofeo Comune Capraia e Limite - Memorial Michele Nunziata, cronoscalata di km 7,700 con partenza del primo corridore alle 9,30 davanti al bar Pit Stop di Capraia Fiorentina ed arrivo ai quasi 400 metri del Montalbano dopo il passaggio da Limite sull’Arno. Infine lunedì 29 aprile la chiusura del trittico gare con la terza Coppa Rocca di Montemassi-Trofeo Castello di Albola. La partenza avverrà dalla provincia di Grosseto nei pressi di Roccastrada (Fattoria di Montemassi) per concludersi nella zona di Radda in Chianti presso lo splendido Castello di Albola con tre km finali in sensibile ascesa dopo 131 km. A chiudere la cinquina di gare dilettanti, quella prevista l’ultimo sabato del mese di agosto, il Trofeo Comune di Lastra a Signa-Memorial Mauro Dinucci.