Ciclismo. Rilancio a San Miniato con tre formazioni

Il rilancio della società San Miniato Ciclismo che è stato intrapreso con impegno a tanta passione dal suo presidente Alberto Carmignani sta procedendo bene. La campagna promozionale per la stagione 2025 ha consentito al momento di allestire un sestetto allievi, mentre qualcosa si muove anche per i giovanissimi, e trovano spazio i cicloamatori. Intenso poi il programma organizzativo della San Miniato Ciclismo 2025, con la "Giornata Azzurra" del 18 maggio a Casenuove di Empoli con in palio il 3° Trofeo Salvatore Cioffi, con gare per esordienti valevoli per il Campionato Provinciale fiorentino, oltre alla gara allievi in collaborazione con la locale Trattoria Cioffi, mentre il 27 luglio nella zona di Castellonchio a San Miniato Basso altra gara per esordienti valevole per il Trofeo San Miniato Ciclismo.

Il presidente Carmignani inoltre ha confermato anche la gara di chiusura della stagione giovanissimi (Trofeo Pneumatici e Revisioni) sempre sul circuito della zona artigianale di San Miniato Basso sabato 27 settembre. Allievi: Giulio Bellucci, Matteo Diano, Diego Donofrio, Matteo Peragnoli, Mattia Puccini, Lorenzo Tirino. Direttori sportivi Rodolfo Pucciarelli, Francesco Fagnani; accompagnatori Rolando Bini e Marino Della Pace. Giovanissimi: Gabriele Ciampalini, Cosimo Pucci, Orlando Menichetti, Edward Gabriel Mirica. Ds Fabrizio Scunzani, Alice Ammannati; accompagnatori Giuseppe Graceffa e Emilio Melanos. Amatori: Lorenzo, Riccardo e Graziano Pretolani, Emiliano Bochicchio, Stefano Panerai, Roberto Burgassi. Oltre al presidente Alberto Carmignani, il vice è Rolando Bini, i consiglieri Baldazzi, Bochicchio, Pretolani e Sani; le bici firmate Vicini e Guerciotti. Tra gli sponsor Pneumatici e Revisioni, Banca Cambiano 1884 Spa, Unipol Assicurazioni Chianti Valdelsa–Castelfiorentino, Cambiano Leasing, Car Diesel e Car Center.

Antonio Mannori