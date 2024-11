Ciclismo. Salus Seregno e Cicli Fiorin corrono. Prima vittoria per Mirco Sasso

Salus Seregno e Cicli Fiorin brindano con vittorie e podi nella giornata festiva del 1° novembre. È successo, ieri, a Corato in provincia di Bari, dove Mirco Sasso della Salus ha colto la prima affermazione tra gli juniores. Il corridore di casa (abita a Bisceglie) si è imposto per distacco nella seconda edizione della Rebel Ciclocross-Top Class, dopo un’appassionante testa a testa con i corridori locali: secondo Ivan Diomede, terzo Marco Russo. Sfortunata invece la prova di Giulio Moretto con gli allievi di primo anno. Il figlio del presidente del team seregnese Marco Moretto, mentre si trovava in seconda posizione, è rimasto vittima di due cadute vanificando così le speranze di salire sul podio. Alla fine sarà sesto. Dal fronte bresciano, ottima la prestazione di squadra del GS Cicli Fiorin a Mazzano di Ciliverghe. Andrea Colombo e Camilla Isorni hanno sfiorato il successo nelle rispettive categorie terminando in seconda posizione le proprie competizioni. Colombo è stato preceduto dal bergamasco Francesco Bettinelli (San Paolo d’Argon), con l’altro Fiorin Lorenzo Milani al terzo posto e Lorenzo Massimo Ghelfi (Salus Seregno) al quinto, mentre Isorni si è vista anticipare da Eleonora Flaviani (MTB Novagli). Sul podio, grazie alla terza posizione, sono saliti anche l’allieva Elisabetta Ricciardi e il giussanese Edoardo Colombo (CX Devo Accademy): quinta Arianna Elli. Chiudono il bilancio per la Fiorin i quinti posti di Simone Servidio e Irene Oneda nelle corse open. Domani si replica con il Trofeo Lombardia a Ospitaletto di Marcaria, nel Mantovano, mentre in Puglia è prevista la terza edizione del “Mediterraneo“ Cross-27sima Coppa città di Bisceglie alla Conca dei Monaci.

Danilo Viganò