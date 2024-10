Ciclismo. Samuele Uguccioni fa felice l’Alma Juventus: arriva la convocazione in Nazionale

Si è chiusa con un finale piuttosto intenso la stagione degli Allievi della Scd Alma Juventus, con la prestigiosa convocazione in nazionale di Samuele Uguccioni per un test a Montichiari (Bs) in funzione della prossima annata su pista a far da antipasto a due uscite di squadra. I ragazzi dei diesse Filippo Beltrami e Samuele Mancinelli hanno infatti dapprima partecipato al campionato italiano cronometro, sviluppatosi in un percorso affascinante di 18 km su e giù per le colline venete de Prosecco e dominato dallo Zero24 Cycling Team di Chiaravalle (An). Un percorso duro ed esigente quello di Cavaso del Tomba (TV), dove gli arancio-aragosta a metà circa dell’opera avevano fatto segnare addirittura il terzo intertempo. Poi però a 3 km dall’arrivo una serie di fattori hanno costretto al rallentamento i fanesi, scivolati sino al quindicesimo posto con la programmata fine del lavoro di Tommaso Arduini a vantaggio degli altri tre della formazione (il tempo si prende sul terzo elemento) abbinata ai problemi al cambio lamentati da Alessandro Baldelli. Baldelli è riuscito comunque a restare attaccato a Samuele Uguccioni e Matteo Magnoni, ma la loro andatura inevitabilmente ha perso di vigore. Lo sforzo compiuto si è fatto evidentemente sentire il giorno seguente nei momenti cruciali del 73° Giro dei 5 Laghi, una classica che offre paesaggi suggestivi sulle colline attorno a Vittorio Veneto (Tv). Magnoni ha chiuso 40°. Uguccioni ha sfiorato la Top Ten giungendo undicesimo, Baldelli ha terminato trentacinquesimo.

b. t.