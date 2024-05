Ciclismo - Settore giovanile. Tre garfagnini al via del "Memorial Mori»

Saranno tre gli atleti garfagnini al via, tutti nella categoria "Allievi", componenti della Montecarlo Ciclismo del direttore sportivo Sauro Bertoncini, nella seconda edizione del "Memorial Rossano Mori", in programma, a Pieve Fosciana, domenica 26 maggio, organizzato in collaborazione tra Comune di Pieve Fosciana, Montecarlo Ciclismo e Federazione ciclistica provinciale di Lucca.

Si tratta di Francesco Bandini, passista, di Careggine; Andrea Pierini, allievo secondo anno, scalatore, che abita a Bolognana di Gallicano; Michele Folegnani, allievo primo anno, passista, ma con un ottimo spunto veloce, residente a Castiglione di Garfagnana. Il quarto potrebbe essere Francesco Rocchiccioli di Sillicagnana, appartenente alla società "Una bici per tutti", la cui presenza, comunque, è incerta, data la concomitanza con un’altra gara cui era già iscritto.

Il programma prevede: alle 8.30 ritrovo nel centro storico di Pieve Fosciana, presso il Comune, degli "Esordienti" primo anno che partiranno alle 9.30 da via San Giovanni e arrivo intorno alle 10.15, sempre in via San Giovanni. Alle 10.45 partenza della gara degli "Esordienti" secondo anno e arrivo in via San Giovanni, circa un’ora dopo. Nel pomeriggio, alle 15, la partenza della gara "Allievi" da via San Giovanni, davanti al municipio e arrivo circa due ore dopo, dopo aver percorso il circuito di Campia e quello del Piano Pieve. Quest’anno collabora anche il Comune di Castelnuovo con il traguardo volante "Memorial Moreno Vergamini". La gara garfagnina assegnerà anche le maglie di campione provinciale ai primi arrivati, nelle tre categorie in gara, residenti, però, in provincia di Lucca, ai quali andrà anche il "Memorial Giuseppe Tagliasacchi".

I vincitori della prima edizione del "Memorial Rossano Mori" furono, un anno fa: Nicolò Navarra della "Vangi-Sama Ricambi-Il Pirata" di Calenzano tra gli Esordienti primo anno (13 anni); Lorenzo Ferraro del "Team Coratti" di Roma tra gli "Esordienti secondo anno" (14 anni); Luciano Gaggioli del "Team Valdinievole" tra gli "Allievi" (15-16 anni).

Dino Magistrelli