Ciclismo: sospesa l'assemblea delle società a Livorno per mancanza del quorum

Livorno, 23 novembre 2024 – Colpo di scena a Livorno dove presso la sede del CONI era stata indetta l’assemblea delle società per l’elezione del nuovo Comitato Provinciale. I lavori sono stati sospesi in quanto la mancanza di alcune società non ha permesso di raggiungere il quorum assembleare che non può essere inferiore al 35 per cento degli aventi diritto al voto. Come è noto il quorum deve essere calcolato sul numero delle società presenti o delegati (no tecnici – no atleti). Visto che il numero era insufficiente l’assemblea è stata sospesa ed è stato deciso di riconvocarla per sabato 14 dicembre, in pratica alla vigilia dell’assemblea regionale in programma presso il Forum della Banca Alta Toscana a Vignole di Quarrata domenica 15 dicembre. Ricordiamo che all’assemblea di Livorno erano due i candidati per la presidenza (quello uscente Davide Venanzoni e Alessio Freschi) e cinque i candidati per 4 posti, per il ruolo di consigliere, Paolo Fruzzetti, Marco Funicolo, Federico Mammoli, Roberta Santini, Andrea Sinigaglia, mentre non risultavano candidature per il delegato che spetta alla provincia di Livorno. Antonio Mannori