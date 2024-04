Ciclismo: stagione intensa. Cinque gare in lucchesia

L’associazione Pedale Pesciatino organizza nella nostra zona cinque gare ciclistiche competitive, inserite nei calendari nazionali e internazionali di Fci e CONI. Alla presentazione – al Media Center Sassoli della Regione Toscana, a Firenze – hanno partecipato: Federica Fratoni dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa; Mario Puppa e Marco Niccolai, consiglieri regionali; Paolo Pagni, presidente del Pedale Pesciatino; Alessio Spelletti, consigliere comunale di Pescia; Saverio Metti, presidente regionale della Fedrciclismo e l’ex campione Francesco Casagrande.

Si inizia domenica 14 aprile, con la prima edizione della "Granfondo Puccini - Città di Lucca", in omaggio al Maestro. La partenza alle 9 dal Baluardo di San Frediano; due i percorsi: medio, 80 km e lungo, 96. Poi la

seconda "Granfondo del Vento", il 25 aprile. Partenza alle 9 da Bagni di Lucca. Sono previsti tre tratti agonistici cronometrati: San Pellegrinetto, Tiglio Alto, Orrido di Botri e Montefegatesi. La manifestazione coinvolge i territori di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Pescaglia, Castelnuovo Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli, Gallicano e Molazzana.

Domenica 12 maggio si terrà la 26ª "Granfondo della Versilia" che partirà alle 8 dalla "Cittadella del Carnevale", a Viareggio e che attraverserà anche i territori di Camaiore, Pietrasanta, Pescaglia, Lucca e Massarosa. Sabato 8 giugno, poi, la quinta edizione della "Tuscany Extreme" che passerà attraverso la Toscana; previsti quattro tratti agonistici cronometrati: Passo Sella, Monteperpoli, San Pellegrino in Alpe, Benabbio. Prima edizione della "Granfondo dei laghi della Garfagnana" domenica 21 Luglio; il tracciato: lago di Villa, lago di Vicaglia, lago di Gramolazzo, lago di Vagli e lago di Isola Santa. Due percorsi e tre cronoscalate: dell’Orecchiella, di Campo Catino, di Careggine.

"Come Federazione abbiamo deciso di investire sulle granfondo – ha detto Saverio Metti presidente regionale della Federciclismo – per portare appassionati e amatori in luoghi suggestivi. Ci fa particolarmente piacere il ritorno della corsa a Lucca, nel nome di Giacomo Puccini e sono in programma ulteriori iniziative".

Tra gli altri, Francesco Casagrande ha detto di apprezzare queste corse e cercherà di essere presente ad alcune.