Ciclismo, stagione intensa per il Gruppo Staffette Capannolese

Capannoli (Pisa), 27 novembre 2023 - Festeggiata la trentunesima stagione da parte del Gruppo Staffette Capannolese fondato da un gruppo di amici con la passione per ciclismo nel 1992. Il gruppo di Capannoli garantisce una serie di importanti e preziosi servizi in occasione della gare ciclistiche che si svolgono in Toscana, come la scorta tecnica, i servizi di Radio Informazione, cambio ruota in moto, servizio lavagna, moto operatori televisivi e stampa, oltre al montaggio degli apparecchi CB che servono per le informazioni, alle auto che seguono una gara ciclistica. Presidente del gruppo capannolese Stefano Casalini che ha radunato il gruppo per fare il bilancio del 2023 e festeggiare l’ultima intensa annata svolta con professionalità. Il Gruppo Staffette organizza inoltre convegni e riunioni, sia partecipandovi che organizzando direttamente le stesse riunioni e che sono servite e servono ad arricchire il bagaglio di conoscenze del gruppo motociclisti il cui impegno oggi più di ieri è di primaria importanza.