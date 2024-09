Ciclismo, sulle strade del Valdarno la Coppa Ciuffenna

Loro Ciuffenna, 9 settembre – Ci siamo. Domani torna un’altra tra le gare dilettanti toscane più antiche l’83a Coppa Ciuffenna-Festa della Montagna, valevole anche l’ottavo Memorial Massimiliano Parenti, organizzata dall’U.S. Lorese presieduta da Luciano Gambini. La gara riservata ad Under 23 ed Elite, prevede un circuito da ripetere 11 volte di Km 14,9, lungo l’itinerario Loro Ciuffenna, bivio Casalini, Gangherete, Terranuova, Penna e con l’ascesa verso il traguardo di Loro. In tutto 164 chilometri con partenza alle 13,15, ed arrivo attorno alle ore 17. Sono 161 i corridori iscritti, in rappresentanza di molte delle migliori formazioni nazionali. Tra i corridori più attesi Guerra e Chesini della Zalf Euromobl Fior, già vincitori quest'anno, i ragazzi della Mbhbank Colpack Ballan con Bagatin, due successi nel 2024, Ambrosetti, Cipollini, figlio e nipote d'arte, Rigatti primo l'anno scorso a Loro e Giosuè Crescioli (Sissio Team), Belleri, Di Felice e Manenti (Hopplà Petroli Firenze) tutti già a segno in questa stagione, Magli (Mastromarco) vincitore delle Valli Aretine, i campioni toscani Niccoli e Salvadori (Maltinti Banca Cambiano), Basso (Gallina) che nei giorni scorsi si è imposto a Livraga e occhio ai britannici della Zappi Racing Team, in particolare ad Harding che è in gran forma e recentemente si è imposto a Carnago e Corsanico, e Wood che ha conquistato la Freccia dei Vini. Ci saranno anche i russi della Baix Ebre, club spagnolo, con Igoshev e Bugaenko. Altre le formazioni al via tra cui l'abruzzese Aran Cucine Vejus la Gragnano, l'aretina Futura Team Rosini.

Nell'albo d'oro della Coppa Ciuffenna spicca il nome del grande Vincenzo Nibali che vinse nel 2003. Nel 1933 si impose Aladino Mealli, nel '46 Alberto Roggi, nel '47 Marcello Mealli, nel 1949 e 1950 la doppietta di Amerigo Sarri, padre del tecnico di calcio Maurizio, nel '52 e ‘53 Bruno Tognaccini,, nel 1958 Bruno Mealli, nel 1964 Luciano Armani, nel '72 Riccardo Magrini, nel '76 Dante Morandi, nell'83 Stefano Colagè, nell'87 Maurizio Nuzzi, nel '91 Massimo Donati, nel '92 Roberto Petito, nel '95 Cristian Moreni. Ultimo vincitore Tommaso Rigatti nell'edizione 2023.