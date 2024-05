Ciclismo. Super Covili, è quindicesimo al Giro d’Italia . Paletti impegnato nell’Alpes Isere Tour

Il Giro d’Italia ieri ha fatto tappa a Padova con un vero proprio festival per i velocisti con il belga Merlier che ha superato l’olimpionico Milan. Dopo tante salite e tanta pioggia per Luca Covili e Giovanni Aleotti finalmente una giornata di relativa tranquillità nel gruppo, l’importante era non incappare in qualche caduta per non perdere posizioni nella classifica generale.

Il 27enne portacolori del team modenese-reggiano della VF Group Bardiani nelle tappe di Santacristina Valgardena e del Brocon è sempre rimasto con il gruppo dei migliori sino agli ultimi chilometri scalando la classifica generale sino al 15° posto superando anche il suo esperto compagno di squadra Pozzovivo ,Durante la cronaca della tappa ha ricevuto i complimenti di Davide Cassani ai microfoni Rai : "Covili si sta esprimendo meglio tra i professionisti che di quando era tra i dilettanti", ha commentato l’ex Commissario Tecnico Ovviamente sono soddisfatti i suoi tifosi modenesi ed in particolare a Pavullo dove ha iniziato a gareggiare. Giornata tranquilla anche per il finalese Giovanni Aleotti dopo le fatiche delle tappe alpine,che pur non potendo curare particolarmente la classifica generale era sempre ben piazzato mentre il suo capitano Martinez con il suo aiuto è riuscito a salire sul secondo gradino del podio ,lui è sceso in classifica al 24° della generale e 7° tra gli under 25.

In preparazione al Giro d’Italia Giovani, il ventenne Luca Paletti è impegnato nel 33° Alpes Isere Tour breve corsa a tappe francese dove è giunto sempre con il gruppo di testa, ed è 18° nella classifica Giovani. Domani ci sarà la tappa più impegnativa e sarà la verifica per la sua condizione per la corsa rosa dei giovani che ricordiamo sabato 15 giugno la penultima tappa si concluderà a Zocca.

Andrea Giusti