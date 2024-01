Ciclismo. Taddei factory team lascia l’attività: "Scelta sofferta. Puntiamo all’e-bike»

La notizia è arrivata alla fine del 2023. Il Taddei Factory Team di S.Croce sull’Arno, non svolgerà nel nuovo anno attività nel mondo del mountain bike Marathon. Eppure l’ultima stagione è stata ricca di grandi soddisfazioni, tra podi e vittorie, con la vittoria del Campionato Italiano Marathon da parte di Diego Rosa e con la partecipazione ed ottimi piazzamenti al Campionato del Mondo di categoria. Vittorie e momenti che resteranno nella storia del team e che sono stati raggiunti grazie al supporto di tutti gli atleti, del team e di tutti gli sponsor che sono stati vicino alla squadra. "Nel 2024 il Taddei Factory Team – recita il comunicata stampa - ha deciso di non proseguire l’attività, una scelta sofferta ma resa necessaria. Il grande cambiamento che sta attraversando il mondo della bici, con lo sviluppo dell’E-Bike e della mobilità urbana, richiede di dedicare impegno ed energie sull’attività del Taddei Storie&Service in costante crescita ed evoluzione, così come tutte le attività ad esso collegate. Un impegno costante e quotidiano, che non consentirebbe di gestire contemporaneamente in modo ottimale un team di alto livello. Il Taddei Factory Team – si legge ancora nel comunicato – non parteciperà quindi alle competizioni Mtb Marathon. Continuerà a seguire il settore giovanile, i ragazzi impegnati in varie discipline, dall’enduro al trial e il team amatoriale. Ora é il momento di iniziare un nuovo capitolo, sempre con grandissimo impegno e con la stessa grandissima e indiscutibile passione". Antonio Mannori