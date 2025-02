Ciclismo. Team Hopplà ci sarà: la Petroli si ferma un anno

Definita la formazione del Team Hopplà 2025, dopo le diverse voci di abbandono dell’attività. Chi si concede un anno sabbatico è Sandro Pelatti titolare della Petroli Firenze (il suo ci auguriamo tutti che sia un arrivederci). Non molla invece Claudio Lastrucci storico dirigente del ciclismo toscano, appassionato ed innamorato del ciclismo, presente anche nel mondo dei professionisti con la squadra Professional Solution Tech-Vini Fantini. Lastrucci ha allestito con il supporto del Team Manager fiorentino Leonardo Gigli, la collaborazione di Clemente Cavaliere, altro personaggio conosciutissimo nel ciclismo, il sostegno di alcuni sponsor tra i quali la Car Center di Alessio e Matteo Nunziata, una squadra forte di 11 corridori. Fra questi figura il Campione Nazionale inglese juniores 2024 Oliver Dawson, segnalato ai dirigenti e tecnici del Team Hopplà da Dario David Cioni, nato in Inghilterra ma che abita nella zona di Montelupo Fiorentino, e uno dei direttori sportivi dello squadrone Ineos Grenadiers. Quattro gli atleti già presenti nella Hopplà Petroli Firenze lo scorso anno. Sono il valdarnese Regnanti, Lorello, Manenti e Salomone.

Arrivo importante dalla Beltrami TSA quello di Edoardo Burani che ha sicuramente margini di miglioramento in rapporto alle sue doti. Ci sono poi il siciliano Andrea Alfio Bruno, il diciannovenne Petri tra i migliori juniores nella passata stagione con 3 successi, ottimo anche nelle prove a cronometro, Panconi, Gialli e Spinelli. In tutto 11 corridori guidati dal direttore sportivo Stefano Roncalli. Una squadra rivoluzionata nell’organico rispetto alle prime voci, ma di ottimo spessore sulla quale Lastrucci, Roncalli, Gigli, Cavaliere ed i loro amici (leggi sponsor) e collaboratori, confidano per un’annata 2025 da protagonisti.

La squadra: Lorello, Manenti, Regnanti, Salomone, Burani, Bruno, Spinelli, Panconi, Petri, Gialli e Dawson.

Antonio Mannori