Ciclismo, Tirreno-Adriatico. Tarozzi in maglia verde grazie anche a Covili

La maglia verde del faentino Emanuele Tarozzi del team modenese-reggiano VF Group Bardiani di patron Vincenzo Oliva brilla al termine della corsa a tappe World Tour Tirreno-Adriatico. Il vincitore della classifica scalatori ha ringraziato i suoi compagni di squadra tra i quali il modenese Luca Covili "per il grande lavoro di squadra che gli ha permesso di conquistare la sua prima maglia di leader" ha commentato al termine della tappa che si è conclusa con una volata imperiale di Jonathan Milan. Luca Covili causa un disturbo intestinale nella terza tappa non è riuscito centrare il suo obiettivo di entrare nella top venti ed ha concluso comunque per un positivo 41° posto nella generale. Parla russo la 108^ Popolarissima di Treviso: è salito sul gradino più alto del Ivan Smirnov con il modenese Armin Caselli che ha concluso con il gruppo dei migliori dopo aver condotto lo sprint al compagno di squadra e di allenamento il reggiano Christian Fantini giunto ottimo 5° un risultato di prestigio in una gara internazionale. Notizie positive anche dalle women juniores nell’internazionale Trofeo Alfredo Binda con Alessia Orsi al primo anno di categoria giunta 41^ precedendo la gemella Martina (73^) e la serramazzonese Sofia Cabri (76^).

Andrea Giusti